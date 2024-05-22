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Бобровского назвали главной причиной победы «Флориды» над «Бостоном»

Комментатор Майков: Бобровский был ключевым игроком в серии с «Бостоном»

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Abbie Parr/AP

Комментатор и автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» Филипп Майков рассказал «Газете.Ru», что голкипер Сергей Бобровский был важнейшим фактором в победе «Флориды Пантерз» в серии второго раунда над «Бостон Брюинз».

«И вот для «Флориды» один из ключевых игроков в этой серии с «Бостоном» это все равно Бобровский, который там опять не дотянул до 90%, как и в серии с «Тампой». Но он что в серии с «Тампой» провел великолепные игры, что сейчас он провел великолепные игры. Если бы не Бобровский, то количество сейвов, спасенных прям вот в нужный момент, эта серия также шла бы, мне кажется, по-другому. «Бостон» создал довольно опасные шансы, определенные навалы. Да, не в таком объеме, как «Флорида», но по степени опасности они, честно говоря, не очень уступали. Но это все равно не оправдывает и никак не поднимает «Бостон» от «Флориды», которая, ну, просто настоящая машина, честно говоря», — отметил Майков.

«Флорида» выиграла серию в шести матчах (4-2) и теперь в финале Восточной конференции встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее определились полуфинальные пары Кубка Стэнли — 2024.

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