Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчину, сбежавшего из воинской части под Ростовом с оружием, задержали

«Новости Ростова»: военного, сбежавшего из части в Ростове с оружием, задержали

close
100%
Shutterstock

Сбежавшего из части в Ростове военного задержали. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Ростова», ссылаясь на источники в силовых ведомствах.

Источник рассказал, что мужчину поймали в квартире в Суворовском. По данным канала, его передали сотрудникам военной полиции для дальнейших разбирательств. Беглеца допросят, чтобы узнать, для чего он покинул часть, прихватив с собой оружие.

До этого сообщалось, что в Ростовской области ищут солдата, который самовольно покинул воинскую часть на машине Hyundai.

В апреле суд в Томске приговорил российского военнослужащего, самовольно оставившего воинскую часть, к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. В том же месяце Второй Западный окружной военный суд повторно утвердил приговор осужденным за дезертирство восьми жителям Калининграда, мобилизованным в 2022 году. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил их к лишению свободы сроками от шести до семи лет колонии строгого режима.

Ранее на Украине заявили о нехватке мест в тюрьмах для уклонистов и дезертиров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами