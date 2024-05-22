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Назван будущий форпост обороны ВСУ на Харьковском направлении

Глава ВГА Ганчев: Липцы станут форпостом обороны ВСУ на Харьковском направлении

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Evgeniy Maloletka/AP

Населенный пункт Липцы станет форпостом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, пишет ТАСС.

«Это сейчас будет основной форпост украинских вооруженных формирований», — сказал он на пресс-конференции.

Когда Вооруженные силы РФ полностью освободят Липцы, то смогут держать под огневым контролем все трассы, по которым обеспечивается снабжение украинской группировки войск на «рубежах Харькова», отметил Ганчев.

Он добавил, что российская армия уже контролирует стратегические высоты в районе Липцов, что позволяет простреливать все дороги неподалеку от населенного пункта.

21 мая Ганчев сообщил, что ВС РФ контролируют порядка 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена.

20 мая заместитель начальника назначенной Киевом Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичный уход ВСУ из Волчанска.

Ранее в Волчанске бойцы ВСУ наехали на свою же мину.

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