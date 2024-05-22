В Харьковской области назвали число подконтрольных РФ населенных пунктов

Вооруженные силы (ВС) России взяли под свой контроль 49 населенных пунктов в Харьковской области. С таким заявлением выступил глава военно-гражданской администрации области (ВГА) Виталий Ганчев, чьи слова передает ТАСС.

«На территории Купянского района Харьковской области уже находятся под нашим контролем 36 населенных пунктов», — заявил Ганчев.

Он добавил, что еще 13 населенных пунктов, взятых под контроль, находятся на севере региона. Из них 8 — это территория Харьковского района, а остальные — Волчанский район.

Ганчев отметил, что Харьковской области за последние несколько дней расширилась линия боевого соприкосновения. Он также заявил, что 85 мирных граждан из северной части области эвакуированы в Россию.

Перед этим ВС РФ ударили по порту Очакова в Николаевской области, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовили нападение на Кинбурнскую косу. Два удара нанесли ночью. Все военные объекты находились на побережье.

Ранее офицер ВСУ раскрыл тактику наступления ВС РФ в Харьковской области.