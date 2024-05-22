Пранкеры вынудили сенатора США рассказать о планах на Украину

Американский сенатор, посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявил, что Украине придется отказаться от части территорий, чтобы стать членом НАТО. Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.

По словам сенатора, Украине нужно вступить в НАТО, и по этому поводу должны вестись переговоры.

«Но есть часть территорий нынешней Украины, где в основном проживают русскоязычные люди. И эта территория не будет оставаться в составе Украины», — сказал Браунбек.

До этого бывший сотрудник национального совета по разведке США Эрик Чиарамелла заявил, что Украине могут предложить стать членом Североатлантического альянса только в случае длительного перемирия.

14 мая бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен (2009-2014) заявил, что Украину в границах 1991 года целесообразно пригласить в состав НАТО, но это не гарантия приема в одночасье.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.