Kia прекратит выпуск своего самого большого внедорожника Mohave

Корейская компания Kia прекратит выпуск внедорожников Borrego. Об этом сообщает motor1.com. В России этот автомобиль известен как Mohave. Это самая большая модель Kia.

Основная причина отказа от производства заключается в падении продаж – в апреле дилеры реализовали всего 257 автомобилей. Освободившиеся производственные мощности будут использованы для выпуска Kia Sorento и нового пикапа Тасман.

Последний автомобиль должен сойти с конвейера завода в южнокорейском городе Хвасон в июне 2024 года. Далее Kia приостановит работу на предприятии с конца июля до середины августа, чтобы подготовить производственные линии к запланированным изменениям.

До этого в России завершились продажи китайских кроссоверов GAC GS5. Переднеприводный GAC GS5 оснащается 137-сильным турбированным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра. Он предлагался как с механической коробкой передач, так и с «автоматом» Aisin. Цены на GAC GS5 начинались от 2,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Chery представила кроссовер по цене Lada Niva Travel.