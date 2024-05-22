Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда российские компьютерные игры смогут выйти на мировой рынок

Российские компьютерные игры через 4-5 лет смогут выйти на рынки Азии и Африки

close
100%
Depositphotos

Российские компьютерные игры смогут выйти на рынки Африки, Азии и Латинской Америки через 4-5 лет, прогнозирует гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский. Его слова приводит ТАСС.

Гореславский подчеркнул, что за последние три года индустрия в стране шагнула вперед. За это время были выпущены первые игры, полностью выполненные в РФ, которые при этом пользуются «нормальной популярностью». Пока речь идет о 100-150 тыс. скачиваний, уточнил он.

В качестве удачного примера выхода созданной российскими разработчиками игры на международный рынок Гореславский привел Atomic Heart. Шутера от первого лица с элементами ролевой игры несколько месяцев держался в лидерах в Германии, США и других странах.

До этого шведский холдинг Embracer, владеющий разработчиком серии компьютерных игр о Ларе Крофт, объявил о планах покинуть Россию.

Ранее стало известно, на сколько подорожали компьютерные игры в России за десять лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами