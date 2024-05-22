Инстасамку убрали из программы концерта в Кремле

Выступление рэперши Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка, убрали из программы концерта в Кремлевском дворце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Зотеева должна была выступить на благотворительном шоу в Кремле, которое посвящено Дню защиты детей. Однако на данный момент певица не числится в официальном списке артистов. Известно, что на мероприятии выступят Лариса Долина, Нилетто, Дима Билан, Валя Карнавал.

Директор артистки рассказал в беседе с Mash, что Инстасамка отказалась от двух выступлений на 1 июля ради бесплатного концерта. Как отмечает издание, таким образом рэперша потеряла минимум 12 миллионов рублей.

8 мая Mash сообщал, что счета Инстасамки могут полностью заблокировать за неуплату долга перед ФНС в размере 52 тысяч рублей.

Как заявляло издание, налоговая служба внимательно следит за отчислениями Инстасамки в казну. В предыдущий раз артистка задолжала государству 690 тысяч рублей, тогда певицу поместили в список инфоцыган. Сейчас артистка проживает в ОАЭ, у налоговой службы возникли вопросы из-за отсутствия отчислений за рекламу и концерты. В связи с этим счета певицы находятся под угрозой блокировки, сообщал Telegram-канал.

Ранее Инстасамка задумалась о материнстве.