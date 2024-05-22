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В Волчанске остаются мирные жители

Ганчев: в частично освобожденном Волчанске остаются мирные жители

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Evgeniy Maloletka/AP

В частично освобожденном Волчанске еще есть мирные жители. Об этом журналистам сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«В Волчанске находятся мирные жители, они прячутся», — сказал он.

22 мая руководитель российской Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили переправы, когда отступали из Волчанска.

21 мая Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) контролируют порядка 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена.

20 мая заместитель начальника назначенной Киевом Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичный уход украинских войск из Волчанска.

Ранее глава крымского парламента заявил, что будущее Харьковской области — в составе РФ.

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