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Подростки избили ребенка в саратовской больнице ради видео

В Саратове подростки ради видео избили ребенка в больнице

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Телеграм-канал «Саратов. Жесть 18+»

В Саратове несовершеннолетние отхлестали ребенка ремнем в больнице ради видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Саратова и Области».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в медицинском учреждении на улице Вольской. На кадрах с места происшествия видно, как подростки по очереди избивают малолетнего ремнем. При этом несовершеннолетние утверждают, что тот себя «плохо вел».

Сообщается, что областной Минздрав по факту произошедшего инициировал проверку, передает Telegram-канал. Кроме того, министерство отправило обращение в правоохранительные органы.

На ситуацию в своем Telegram-канале также обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. По ее словам, организация обратилась к стражам порядка с просьбой провести проверку.

Ранее стало известно, что избившие мальчика казанские подростки заставили его взять в рот трусы и помочились на него.

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