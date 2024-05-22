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Экс-игрок «Зенита» заявил, что «Динамо» упустит чемпионство в 30-м туре РПЛ

Экс-игрок «Зенита» Хомуха заявил, что «Динамо» вряд ли станет чемпионом РПЛ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Бывший футболист «Зенита» и московского ЦСКА Дмитрий Хомуха в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что считает петербургский клуб фаворитом чемпионской гонки.

По его словам, на это серьезно может повлиять исход игры «Краснодар» — «Динамо».

«Допускаю ли я вероятность, что «Динамо» оступится в Краснодаре? Конечно. По силе это равные команды, и выступая дома, при поддержке своих болельщиков, южане вполне способны победу. Чемпионство «Зенита»? Такая вероятность вполне высока», — заявил Хомуха.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьей месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, сыграет ли главный бомбардир «Динамо» с «Краснодаром».

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