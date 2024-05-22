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РАНХиГС предложил ребрендинг Гайдаровского форума

Ректор РАНХиГС Комиссаров: Гайдаровский форум переименуют и запустят в 2025 году

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Максим Блинов/РИА Новости

Ректор РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) Алексей Комиссаров заявил, что в январе 2025 года Гайдаровский форум перезапустят под новым названием. Об этом пишет ТАСС.

«Это будет другой форум, а основной его целью, как мы сейчас планируем, будет все, что связано с государственной службой, муниципальной службой, взаимоотношениями федеральных центров, региональных и [муниципальных]», — заявил он.

Гайдаровский форум проводился каждый январь с 2010 по 2022 год, однако в декабре 2022 года организаторы форума заявили, что его формат будет скорректирован, после чего он не проводился два года подряд. Организаторы отметили необходимость в пересмотре выстроенных годами алгоритмов поведения и взаимодействия с аудиториями.

Спецификой форума является создание условий для обмена мнениями между представителями экспертного сообщества, представителей государственной власти и бизнеса на одной площадке.

Ранее глава совета директоров ВСК рассказал на Гайдаровском форуме об управлении цифровыми системами.

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