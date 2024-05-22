ВСУ атаковали ЗАЭС дроном-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию цеха Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) дроном-камикадзе. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

Отмечается, что пострадавших и критических разрушений нет.

В пресс-службе станции назвали обстрелы ЗАЭС и ее инфраструктуры недопустимыми, подчеркивая, что они однозначно являются террористическими актами.

21 мая глава Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что соблюдение принципов, установленных МАГАТЭ с начала конфликта на Украине, позволит избежать ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции.

В этот же день Гросси сказал, что МАГАТЭ в ежедневном режиме следит за событиями вокруг ЗАЭС.

Кроме того, глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС тревожной и очень хрупкой. Гросси подчеркнул, что в настоящее время вокруг станции продолжается военная активность.

Ранее Владимир Рогов заявил, что МАГАТЭ пытается обелить действия Киева.