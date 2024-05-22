В Харьковской области обвинили ВСУ в стрельбе по жилым домам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по домам мирных жителей Харьковской области, которые отказываются выезжать на территорию Украины. Об этом сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, в Харьковской области достаточно много людей, отказывающихся покидать свои дома. Глава ВГА утверждает, что ВСУ бьют именно по тем домам, «где проживали люди, которых они обвиняли в том, что они просто ожидают русскую армию, ждут русский мир».

Таких людей украинские военные называют «ждунами, коллаборантами», добавил Ганчев. В связи с этим он отметил, что обстрелы в регионе со стороны ВСУ производятся и практически не утихают.

Незадолго до этого Ганчев заявил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под свой контроль 49 населенных пунктов в Харьковской области.

Также сообщалось, что ВС РФ ударили по порту Очакова в Николаевской области, где Вооруженные силы Украины готовили нападение на Кинбурнскую косу. Два удара нанесли ночью. Все военные объекты находились на побережье.

Ранее ВСУ атаковали ЗАЭС дроном-камикадзе.