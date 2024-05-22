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В России может возникнуть тренерский профсоюз

«Спорт-Экспресс»: тренер «Алании» Калешин хочет создать тренерский профсоюз

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер владикавказской «Алании» Евгений Калешин намерен добиваться создания тренерского профсоюза. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, специалист намерен провести съезд тренерского сообщества с целью создания «профессиональной организации тренеров». За основу создания данного проекта будет взято соглашение с Российским футбольным союзом (РФС), которое планируется подписать.

Также Калешин хотел бы ограничить влияние футбольных агентов на развитие игроков, снизив их значимость.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее экс-игрок «Зенита» заявил, что «Динамо» упустит чемпионство в 30-м туре РПЛ.

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