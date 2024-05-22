На Урале на ходу загорелся трамвай с пассажирами, есть пострадавшие

В Екатеринбурге во время следования по маршруту №1 в Чкаловском административном округе загорелся трамвай. Об этом сообщает издание URA.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС России.

Инцидент произошел в районе остановки «Переулок Рижский».

«На площади 20 кв. метров открытым пламенем горела обшивка двух вагонов трамвая. Самостоятельно эвакуировались 30 человек. Есть пострадавший. В 7:50 огнеборцы локализовали возгорание», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Из-за ЧП на путях движение задержка с движением других трамваев составила почти 1,5 часа.

В пресс-службе администрации города в беседе с изданием «Новый день» уточнили, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

«По предварительной версии, причиной возгорания явилось короткое замыкание силового кабеля (600 В), расположенного в закрытом пространстве между крышей и потолком в средней части вагона», — пояснили в мэрии, добавив, что вагон регулярно проходил ремонт и обслуживание.

Ранее во Владивостоке на стоянке сгорели восемь автобусов.