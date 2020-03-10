СМИ: Хафтар готов к перемирию с ПНС

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что готов поставить подпись под мирным соглашением с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом пишет газета al-Sharq al-Awsat, ссылаясь на на источник в администрации французского лидера.

Издание сообщает, что Хафтар уведомил Макрона о том, что заключит договор о перемирии, если правительство ПНС во главе с Фаизом Сарраджем станет его соблюдать.

При этом РИА «Новости» со ссылкой на ливийский военный источник передает, что Хафтар прилетел в Париж с официальным визитом.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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