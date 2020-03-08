Коронавирус стал причиной отказа финских военных от учений НАТО

Военные учения НАТО Cold Response 2020 были отменены для финских военных в связи с эпидемией нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Силы обороны Финляндии.

Так учения должны были пройти в Норвегии.

Силы обороны в заявлении также выразили надежду, что в лагере Шолль, где военные находятся на карантине, не будет выявлено случаев заболевания.

«Это было, конечно, разочарование для нашей бригады, но лучше быть в безопасности, чем сожалеть», сказано в тексте.

Уточняется, что в предстоящих учениях примут участие 16 тыс. человек из 10 стран.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.