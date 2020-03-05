Сирийская армия отражает террористические атаки в Идлибе
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Правительственная армия Сирии отражает наступление террористов на трассе Дамаск-Алеппо в Идлибе, передает РИА «Новости».
Террористы атакуют передовые позиции армии, обстреливая трассу и окрестности стратегически важного города Саракеб. Основной удар приходится на поселение Дадих.
Сирийская армия ведет плотный огонь по технике и боевикам.
Бой также продолжается на западе и северо-западе Саракеба.
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