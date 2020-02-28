Турция заявила о нападении на свои позиции вопреки координации с РФ

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что атака на турецкие военные позиции в провинции Идлиб произошла, несмотря на координацию с Россией. Об этом сообщает телеканал NTV.

По словам министра, расположение турецких войск согласовывалось с российским Центром по примирению враждующих сторон. Он подчеркнул, что атака продолжилась даже после того, как Турция передала предупреждение.

Ответной мерой со стороны Турции стало уничтожение более 200 объектов правительственной армии Сирии и ликвидация 309 военных САР.

В свою очередь, в Минобороны России заявили, что данные турецкого координационного центра разошлись с реальной ситуацией. По предоставленным России сведениям, в районе, где произошел обстрел, никаких подразделений турецких войск не должно было находиться.

В заявлении ведомства указано, что, как только стало известно о пострадавших турецких военных, российская сторона предприняла исчерпывающие меры для прекращения боевых действий. Погибшим и раненым со стороны Турции была обеспечена эвакуация на родину.

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