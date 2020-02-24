Израиль заявил о шести ракетах из сектора Газа в свою сторону

Израиль заявил, что в его сторону со стороны сектора Газа были выпущены шесть ракет. Об этом армия обороны израильского государства сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Отмечается, что пять из выпущенных ракет были перехвачены израильской системой противовоздушной обороны (ПВО).

Сигнал тревоги о возможном нападении прозвучал в Сдероте и в районе Газы.

Информации о предполагаемых жертвах не приводится.

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