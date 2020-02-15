Зеленский выступил за патрулирование границы с Россией в Донбассе вместе с ОБСЕ, ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на продвижение идеи совместного патрулирования с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик границы С Россией в Донбассе во время подготовки к местным выборам. Об сообщает ТАСС.

По его словам, необходимо обеспечить безопасность во время подготовки к выборам и в течение голосования.

«Мы видим, что это совместная граница, совместные патрули. Поднимал этот вопрос на нормандской встрече, сейчас мы это обсуждаем и в Минске», — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что рассчитывает договориться о том, чтобы границу патрулировали, как и украинцы, так и граждане самопровозглашенных ДНР и ЛНР и ОБСЕ.