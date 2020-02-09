Самолеты ВМС США провели разведку возле российских баз в Сирии

Два самолета-разведчика ВМС США были замечены в субботу, 8 февраля, рядом с российской авиабазой Хмеймим и базой материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус, расположенных на территории Сирии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на мониторинговые сведения западных авиационных ресурсов.

Как стало известно, разведку проводили патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, а также самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия EP-3E Aries II.

Уточняется, что воздушные судна отправились на задание с баз, находящихся в Италии и Греции.

Отмечается, что самолеты свыше двух часов летали у побережья Сирии на расстоянии 35-45 км от российских баз. При этом они курсировали над международными водами Восточного Средиземноморья.