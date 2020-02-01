Трамп разрешил военным США использовать наземные мины
Президент США Дональд Трамп решил снять ограничения на использование американскими военными наземных противопехотных мин. Об этом сообщает сайт Белого дома.
Как известно, ранее экс-президент США Барак Обама ввел запрет на применение этого оружия.
В пресс-службе Белого дома со ссылкой на Пентагон отметили, ограничения на использование таких бомб могут поставить американских военнослужащих в невыгодное положение при вооруженном конфликте.
«Президент не хочет брать этот риск на себя», — говорится в сообщении.
В администрации США, ссылаясь на Министерство обороны страны, уточнили, что теперь для американских военных в исключительных обстоятельствах доступны наземные мины, которые предназначены «для уменьшения преднамеренного вреда гражданским лицам и сил союзников».