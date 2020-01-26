Reuters: четыре ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
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Четыре ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада , сообщает Reuters со ссылкой на источник в силах безопасности.
На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В «зеленой зоне» столицы Ирака расположены правительственные и дипломатические учреждения, в том числе посольство США.
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