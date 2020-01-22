Военные модернизируют систему ПРО Москвы
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Система противоракетной обороны (ПРО) Москвы проходит процедуру глубокой модернизации, заявил командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук. Об этом сообщает ТАСС.
В настоящее время ведутся работы по глубокой модернизации системы ПРО Москвы без ее снятия с боевого дежурства, отметит генерал-майор. Он подчеркнул, что ведется отработка перспективных противоракет, которые смогут улучшить характеристики системы.
По словам Грабчука, новые ракеты заступят на боевое дежурство в ближайшее время.
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