Военные модернизируют систему ПРО Москвы

Система противоракетной обороны (ПРО) Москвы проходит процедуру глубокой модернизации, заявил командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время ведутся работы по глубокой модернизации системы ПРО Москвы без ее снятия с боевого дежурства, отметит генерал-майор. Он подчеркнул, что ведется отработка перспективных противоракет, которые смогут улучшить характеристики системы.

По словам Грабчука, новые ракеты заступят на боевое дежурство в ближайшее время.

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