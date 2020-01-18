Bloomberg: Саррадж призвал оказать давление на сторонников Хафтара на конференции в Берлине

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Глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж призвал участников конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая запланирована на 19 января в Берлине, воздействовать на сторонников командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, оказав на них давление.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Саррадж также попросил международное сообщество ответить на закрытие ливийских портов для экспорта нефти.

Как сообщила ливийская National Oil Corporation, командование ЛНА распорядилось закрыть основные порты побережья залива Сирт. Среди них — Эс-Сидра, Рас-Лануф, Марса-эль-Брега, Эз-Зувайтин и Эль-Харига.

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