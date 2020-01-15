Зеленский рассказал Меркель о новых списках для обмена пленными в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что в настоящее время ведется работа по формированию новых списков для обмена пленными в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Там добавили, что президент Украины выразил благодарность Меркель за активное участие в проведении нормандского саммита в Париже 9 декабря, а также за поддержку Украины в вопросе мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

29 декабря в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными, в результате которого Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск, в свою очередь, отдали властям Украины 76 человек.