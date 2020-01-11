Путин ответил на вопрос о наемниках из России в Ливии

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о российских наемниках из ЧВК Вагнера в Ливии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают», — заявил он.

Российский лидер добавил, что в зоне конфликта в Ливии иного всяких наемников, в том числе из идлибской зоны в Сирии. По мнению Путина, это «очень опасный процесс».

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий «Ливийской национальной армией» Халифа Хафтар.

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