Путин ответил на вопрос о наемниках из России в Ливии
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о российских наемниках из ЧВК Вагнера в Ливии. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают», — заявил он.
Российский лидер добавил, что в зоне конфликта в Ливии иного всяких наемников, в том числе из идлибской зоны в Сирии. По мнению Путина, это «очень опасный процесс».
В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий «Ливийской национальной армией» Халифа Хафтар.
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