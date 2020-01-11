Чавушоглу обвинил Францию в поставках вооружения в Ливию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Франция поставляет оружие в Ливию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, французская сторона пытается «саботировать любую инициативу, частью которой она не является», а поставкой оружия она «способствует продолжению хаоса» в Ливии.

он отметил, что ряд стран пытаются помещать призыву президентов Турции и России Реджепа Эрдогана и Владимира Путина о прекращении огня на ливийской территории.

В настоящее время в отношении Государства Ливии действует оружейное эмбарго.

Чавушоглу также надеется, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара согласится придерживаться инициативы российского и турецкого лидеров об установлении режима прекращения огня в Ливии с полуночи 12 января.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий «Ливийской национальной армией» Халифа Хафтар.

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