Мать с послеродовой депрессией задушила троих детей фитнес-резинками

В США мать расправилась с детьми, включая семимесячного сына, и выпрыгнула в окно

Американка с послеродовой депрессией расправилась с тремя детьми и попыталась покончить с собой, сообщает WPRI.

Как следует из материалов дела, в январе 2023 года Линдси Клэнси из Даксбери, штат Массачусетс, задушила эластичными лентами пятилетнюю Кору, трехлетнего Доусона и семимесячного Каллана в их доме на Саммер-стрит, после чего выпрыгнула из окна второго этажа.

Дети скончались в больнице, сама подсудимая выжила, но осталась парализованной ниже пояса из-за травмы спинного мозга. Прокуроры утверждают, что она спланировала убийства, отправив мужа за едой в непривычный ресторан и рассчитав время его возвращения через Apple Maps.

Линдси сначала отказалась признать вину, но недавно сообщила, что готова признаться в убийстве своих детей при условии разделения процесса на две части — по вине и уголовной ответственности.

Ее адвокаты утверждают, что 35-летняя женщина страдала послеродовой депрессией и принимала назначенные ей препараты, а значит якобы не несет ответственности.

Суд над Клэнси делу начнется 20 июля. Ее супруг Патрик подал иск против психиатра жены за неправильное лечение, котороое привело к ухудшению ее психического здоровья.

