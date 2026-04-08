Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Мать с послеродовой депрессией задушила троих детей фитнес-резинками

В США мать расправилась с детьми, включая семимесячного сына, и выпрыгнула в окно
Pixabay

Американка с послеродовой депрессией расправилась с тремя детьми и попыталась покончить с собой, сообщает WPRI.

Как следует из материалов дела, в январе 2023 года Линдси Клэнси из Даксбери, штат Массачусетс, задушила эластичными лентами пятилетнюю Кору, трехлетнего Доусона и семимесячного Каллана в их доме на Саммер-стрит, после чего выпрыгнула из окна второго этажа.

Дети скончались в больнице, сама подсудимая выжила, но осталась парализованной ниже пояса из-за травмы спинного мозга. Прокуроры утверждают, что она спланировала убийства, отправив мужа за едой в непривычный ресторан и рассчитав время его возвращения через Apple Maps.

Линдси сначала отказалась признать вину, но недавно сообщила, что готова признаться в убийстве своих детей при условии разделения процесса на две части — по вине и уголовной ответственности.

Ее адвокаты утверждают, что 35-летняя женщина страдала послеродовой депрессией и принимала назначенные ей препараты, а значит якобы не несет ответственности.

Суд над Клэнси делу начнется 20 июля. Ее супруг Патрик подал иск против психиатра жены за неправильное лечение, котороое привело к ухудшению ее психического здоровья.

Ранее россиянка убила ребенка и опрокинула на него плиту, инсценируя несчастный случай.

 
Теперь вы знаете
Проверят каждого: что бизнесу ждать от ужесточения контроля за безналичкой и платежами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!