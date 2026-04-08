Поклонская заявила об оскорблениях после интервью Собчак

Поклонская сочла оскорблениями реакцию публики на ее интервью Собчак
Советник генпрокурора России Радведа (Наталья) Поклонская после интервью журналистке Ксении Собчак заявила в Telegram-канале об оскорблениях, поступающих в ее адрес.

Поклонская не стала публиковать скриншоты с конкретными сообщениями, но рассказала об их содержании. По ее словам, после съемок у Собчак о ней стали говорить как о «недалеком человеке».

«Выражение «недалекий человек» — это оскорбление, а не констатация факта», — написала Поклонская.

Кроме того, хейтеры раскритиковали ее за недостаточно хорошее знание украинского языка, который она использовала во время интервью. В ответ Поклонская сказала, что «не претендует на уровень болеющих за его чистоту».

Также некоторым пользователям интернета не понравилось, как Поклонская высказалась на тему христианства. Она еще раз обозначила, что теперь никакого отношения к христианству не имеет и назвала себя «абсолютно нерелигиозным человеком».

В интервью Ксении Собчак Поклонская, в частности, рассказала, что сменила имя с Натальи на Радведу из соображений безопасности. По ее словам, за ней могут следить «украинские радикалы» и «преступные элементы». Также она объяснила, почему отказалась от христианства, отдав предпочтение язычеству. Поклонская заявила, что это был ее осознанный выбор, продиктованный жизненным опытом и убеждениями. Поклонская отметила, что прошла путь христианства «от начала до конца» и не понаслышке знает, что это такое. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Поклонская предстала в провокационных образах.

 
Проверят каждого: что бизнесу ждать от ужесточения контроля за безналичкой и платежами
