Американский вице-президент Джей Ди Вэнс назвал хрупким перемирие между США и Ираном. Об этом пишет РИА Новости.

«Если иранцы хотят работать с нами из добропорядочных побуждений, думаю, мы можем достичь соглашения... Если они собираются попытаться не допустить даже того хрупкое перемирия, которого мы добились, им нечему будут радоваться», — сказал он.

8 апреля армия Израиля приостановила удары по Ирану, но продолжит атаковать отряды проиранской шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Израильское военное командование добавило, что прекращает атаковать Иран в соответствии с директивами руководства страны, сохраняя при этом повышенную боеготовность.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По словам главы Белого дома, Вашингтон получил от Ирана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против движения «Хезболла», не попадает под эти условия. Также США согласились сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом и признали право Исламской Республики на обогащение урана.

Ранее стало известно об острой реакции Уиткоффа на ответ Ирана по перемирию.