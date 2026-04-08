Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Вэнс: перемирие с Ираном хрупкое, но, возможно удастся достичь урегулирования
Eduardo Munoz/Reuters

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс назвал хрупким перемирие между США и Ираном. Об этом пишет РИА Новости.

«Если иранцы хотят работать с нами из добропорядочных побуждений, думаю, мы можем достичь соглашения... Если они собираются попытаться не допустить даже того хрупкое перемирия, которого мы добились, им нечему будут радоваться», — сказал он.

8 апреля армия Израиля приостановила удары по Ирану, но продолжит атаковать отряды проиранской шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Израильское военное командование добавило, что прекращает атаковать Иран в соответствии с директивами руководства страны, сохраняя при этом повышенную боеготовность.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По словам главы Белого дома, Вашингтон получил от Ирана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против движения «Хезболла», не попадает под эти условия. Также США согласились сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом и признали право Исламской Республики на обогащение урана.

Ранее стало известно об острой реакции Уиткоффа на ответ Ирана по перемирию.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!