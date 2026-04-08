Сборная России разгромила Великобританию

Российские ватерполисты победили Великобританию на Кубка мира
Сборная России по водному поло одержала победу над национальной командой Великобритании в матче второго тура основного этапа второго дивизиона Кубка мира в Гзире (Мальта).

Игра завершилась со счетом 21:9 (3:0, 4:2, 8:4, 6:3) в пользу российских спортсменов.

В первом туре ватерполисты из России 7 апреля обыграли команду Бразилии со счетом 10:7 (1:2, 3:0, 2:3, 4:2).

В следующем матче, который состоится в четверг, 9 апреля, россияне сыграют против сборной ЮАР.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2025 года МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Беларуси на участие в международных соревнованиях.

