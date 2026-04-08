Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Учительницу отстранили от работы за то, что она рассказывала школьникам про свои вечеринки

Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Учительницу в США отстранили от работы за то, что она рассказывала школьникам про свои вечеринки, пишет Daily Mail.

Наташа Блэкмор, 36-летняя учительница, регулярно проводила перемены и обеденные перерывы в компании группы из пяти учеников, обсуждая с ними личную жизнь, вечеринки и романтические отношения. По данным комиссии, в одном из разговоров она рассказывала школьникам о девичнике, где «напилась, курила и вейпила».

Кроме того, Блэкмор состояла с учениками в групповом чате в соцсетях и поддерживала с ними связь даже во время летних каникул. Отдельное внимание комиссии привлёк случай, когда она пригласила учеников встретиться с её новым щенком в общественном месте во время школьного перерыва.

По словам самих школьников, со временем они стали воспринимать учительницу скорее как «подругу», а не как педагога. Одна из учениц призналась, что отношения со временем стали «странными», а разговоры — слишком личными.

Расследование началось после жалобы одного из родителей. Во время проверки Блэкмор признала, что действительно обсуждала с учениками личные темы, состояла с ними в чате в соцсетях и организовала встречу вне школы.

По ее словам, школьники оказывали ей эмоциональную поддержку после утраты собаки, и именно это сблизило их. Несмотря на положительные отзывы некоторых родителей, комиссия пришла к выводу, что педагог допустила серьезное нарушение профессиональной этики.

В итоговом решении говорится, что Блэкмор не смогла избежать «личного организованного контакта с учениками вне учебного времени» и была «слишком дружелюбна с детьми». В результате ей бессрочно запретили преподавательскую деятельность. Подать заявление на пересмотр решения она сможет только через два года.

Ранее учитель заставил школьника с длинными волосами побриться налысо и был уволен.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!