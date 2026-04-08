Учительницу отстранили от работы за то, что она рассказывала школьникам про свои вечеринки

Учительницу в США отстранили от работы за то, что она рассказывала школьникам про свои вечеринки, пишет Daily Mail.

Наташа Блэкмор, 36-летняя учительница, регулярно проводила перемены и обеденные перерывы в компании группы из пяти учеников, обсуждая с ними личную жизнь, вечеринки и романтические отношения. По данным комиссии, в одном из разговоров она рассказывала школьникам о девичнике, где «напилась, курила и вейпила».

Кроме того, Блэкмор состояла с учениками в групповом чате в соцсетях и поддерживала с ними связь даже во время летних каникул. Отдельное внимание комиссии привлёк случай, когда она пригласила учеников встретиться с её новым щенком в общественном месте во время школьного перерыва.

По словам самих школьников, со временем они стали воспринимать учительницу скорее как «подругу», а не как педагога. Одна из учениц призналась, что отношения со временем стали «странными», а разговоры — слишком личными.

Расследование началось после жалобы одного из родителей. Во время проверки Блэкмор признала, что действительно обсуждала с учениками личные темы, состояла с ними в чате в соцсетях и организовала встречу вне школы.

По ее словам, школьники оказывали ей эмоциональную поддержку после утраты собаки, и именно это сблизило их. Несмотря на положительные отзывы некоторых родителей, комиссия пришла к выводу, что педагог допустила серьезное нарушение профессиональной этики.

В итоговом решении говорится, что Блэкмор не смогла избежать «личного организованного контакта с учениками вне учебного времени» и была «слишком дружелюбна с детьми». В результате ей бессрочно запретили преподавательскую деятельность. Подать заявление на пересмотр решения она сможет только через два года.

