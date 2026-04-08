Собаки искусали двухлетнюю девочку, сбежавшую из детского сада

В Астраханской области возбуждено уголовное дело после нападения собак на двухлетнюю девочку, которая ушла из детского сада. Об этом сообщает СУ СК по Астраханской области.

Инцидент произошел 7 апреля в селе Черный Яр. Ребенка оставили без присмотра. Воспользовавшись тем, что калитка территории сада была не заперта, девочка самостоятельно ушла из детсада и оказалась в парке, где на нее напали бродячие собаки.

Пострадавшей потребовалась помощь медиков, ее госпитализировали с множественными укушенными ранами тела. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг. Не отвечающих требованиям безопасности.

До этого в Свердловской области собака напала на двух детей и искусала своего хозяина. Животные набросилась на четырехлетнего мальчика и восьмилетнюю девочку. Дети госпитализированы. В тот же день собака покусала своего хозяина, который также был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело

Ранее прохожий спас пятиклассника от стаи бездомных собак в Братске.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!