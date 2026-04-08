Голого пятилетнего ребенка нашли на трассе

На трассе М7 «Волга» нашли голого пятилетнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Ребенок шел недалеко от КАМАЗ-центра, очевидцы вызвали полицию», – говорится в публикации.

По предварительным данным, мальчик вылез из окна дома в СНТ. По словам матери, у ее сына психические расстройства.

