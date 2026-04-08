Первая ракетка России сенсационно вылетел с турнира в Монте-Карло

Медведев с двумя «баранками» проиграл во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Десятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение во втором круге турнира ATP-1000 в Монте-Карло (Монако).

Россиянин проиграл 90-й ракетке мира итальянцу Маттео Берриттини со счетом 0:6, 0:6. Медведев потерпел поражение за 60 минут. Для него это поражение стало первым с двойной «баранкой» на турнирах серии АТР.

На турнире в Монте-Карло остался один российский теннисист — Андрей Рублев. Ранее с соревнований вылетел Карен Хачанов.

23 марта Медведев уступил аргентинцу Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Майами. Встреча завершилась со счетом 0:6, 6:4, 5:7.

В ночь на 16 марта Медведев проиграл в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе представителю Италии Яннику Синнеру. Встреча, которая длилась 1 час 58 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Медведев заявил, что не собирается выигрывать 20 турниров «Большого шлема».