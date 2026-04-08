«Это абсолютный скандал»: Вэнс осудил Зеленского за угрозы в адрес Орбана

Вэнс назвал абсурдными и неприемлемыми угрозы Зеленского в адрес Орбана
Daniel Cole/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал возмутительными угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Слова американского политика приводит ТАСС.

Вэнс признался, что до вчерашнего дня не знал о намерении Зеленского направить украинских военных в резиденцию Орбана. Вице-президент США заявил, что не мог поверить, что это правда.

«Но это оказалось правдой. Это абсолютный скандал», — подчеркнул Вэнс, выступая в Будапеште.

Он добавил, что действия Зеленского «абсурдны и неприемлемы».

5 марта Зеленский пригрозил, что даст адрес Орбана Вооруженным силам Украины (ВСУ), если он продолжит блокировать транш ЕС для ВСУ в размере €90 млрд.

Спустя несколько дней Орбан рассказал об угрозах, которые начали поступать от украинцев не только ему, но и в адрес его семьи: детей и внуков. Премьер-министр Венгрии заявил, что с ним и его близким все в порядке, но «всему есть предел».

Позже Зеленский попытался оправдаться, отметив, что критикует Орбана из-за блокировки помощи Украине. Зеленский обвинил Венгрию в том, что она с самого начала российско-украинского конфликта не оказывала поддержки Киеву. Украинский лидер связал это с наличием у Будапешта «настоящих друзей» в РФ.

Ранее в бундестаге оценили угрозы Зеленского Орбану.

 
Что «волшебного» в суперфудах и можно ли их заменить другими продуктами?
