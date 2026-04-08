В Кремле прокомментировал объявление о перемирии между США и Ираном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва с самого начала конфликта в Иране говорила о необходимости скорейшего перевода эскалации в мирное русло, на трек политико-дипломатических контактов.

Так представитель Кремля прокомментировал объявление о перемирии.

«Мы, конечно, с удовлетворением восприняли эти новости о перемирии и приветствуем решение не идти дальше по пути вооруженной эскалации», — сказал Песков.

Он особенно подчеркнул важность остановки ударов по мирным объектам. Песков также выразил надежду, что в ближайшие дни между Ираном и США состоятся прямые контакты, которые позволят продолжить мирное обсуждение.

В среду президент США Дональд Трамп за полтора часа до окончания своего ультиматума объявил о перемирии с Ираном сроком на две недели. По его словам, решение было принято после разговоров с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом и главнокомандующим армией страны Асимом Муниром.

Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе. В конце этой недели должны начаться переговоры США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде.

Ранее в Израиле сообщили о продолжении военных действий против Ирана.