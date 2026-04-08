Еще одна страна призвала своих граждан покинуть Иран

Посольство Индии в Тегеране в соцсети Х рекомендовало своим гражданам, находящимся на территории Ирана, как можно скорее покинуть страну по согласованным с дипмиссией маршрутам.

«Гражданам Индии настоятельно рекомендуется как можно скорее покинуть Иран, согласовав это с посольством и используя маршруты, которые предлагаются посольством», — говорится в публикации.

Посольство также призвало не предпринимать попыток приблизиться к какой-либо международной сухопутной границе без предварительной консультации и согласования с посольством Индии.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Он отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив. При этом Трамп заявил о выполнении всех целей военной операции против Ирана. В Белом доме сказали, что Израиль присоединится к прекращению огня.

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее в Кремле прокомментировал объявление о перемирии между США и Ираном.