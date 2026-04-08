Мультфильм «Фиксики» перевели на 33 языка

Гендир «Рики» Немчина: «Фиксики» востребованы от Латинской Америки до Китая

Генеральный директор группы компаний «Рики» Юлия Немчина рассказала ТАСС о росте популярности мультфильма «Фиксики» за рубежом.

По словам Немчиной, «Фиксики» востребованы от Латинской Америки до Ближнего Востока и Китая. В связи с этим проект перевели на 33 языка и представили по всему миру.

«Мультфильм официально рекомендован образовательными платформами для внеклассных занятий в школах, и это лучшая демонстрация доверия к бренду», — поделилась гендир холдинга.

В мае 2023 года компания «Рики» заключила соглашение о дистрибуции пятого сезона «Фиксиков» в Китае. Впервые проект показали в той стране в 2015 году, после чего на платформах продолжили выходить новые эпизоды проекта.

5 декабря 2025 года Центробанк России выпустил в обращение памятные монеты «Фиксики». Номинал монет составил 3 и 25 рублей.

Премьера первой серии «Фиксиков» состоялась в декабре 2010 года в эфире детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Идея сериала принадлежит мультипликатору Александру Татарскому.

