Физик-ядерщик заявил, что ЕС может создать свое ядерное оружие

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Физик Кузнецов: Евросоюз обладает возможностью создать ядерное оружие
Министерство обороны РФ

У стран Евросоюза есть все возможности и накопленный опыт для того, чтобы создать ядерное оружие. В этом плане наиболее выделяются Франция и Великобритания, обладающие соответствующими технологиями. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, доктор технических наук Владимир Кузнецов.

«У Евросоюза есть все возможности для того, чтобы создать подобные изделия. Во Франции есть на берегу Ла-Манша город Шербур. Рядом с этим Шербуром есть производство радиохимическое по выделению плутония... В Великобритании накопили такое количество плутония, порядка 80 тонн, не знают, куда его девать. Что касается других стран, все страны тем или иным образом занимались разработками [ядерного оружия] в свое время, в пятидесятых-шестидесятых годах, созданием ядерного оружия», — отметил он.

По словам Кузнецова, речь идет о Норвегии, Швеции, странах бывшей Югославии и других.

«Так что все возможности у них есть для того, чтобы технологически воспользоваться наработками, допустим, французского ядерного оружия. У них 200 боеголовок в этом плане своих, есть свои атомные станции, есть свое радиохимическое производство», — пояснил физик.

8 апреля пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявило о том, что в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного ядерного потенциала.

Согласно заявлению ведомства, создание собственного потенциала производства ядерного оружия в Евросоюзе необходимо для сдерживания «мифической российской угрозы».

В СВР отметили, что подобными действиями руководство Евросоюза и ряда его ведущих стран в очередной раз «пробило дно собственного безумия и политической безответственности», продиктованных патологической русофобией.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!