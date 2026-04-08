Физик-ядерщик заявил, что ЕС может создать свое ядерное оружие

У стран Евросоюза есть все возможности и накопленный опыт для того, чтобы создать ядерное оружие. В этом плане наиболее выделяются Франция и Великобритания, обладающие соответствующими технологиями. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, доктор технических наук Владимир Кузнецов.

«У Евросоюза есть все возможности для того, чтобы создать подобные изделия. Во Франции есть на берегу Ла-Манша город Шербур. Рядом с этим Шербуром есть производство радиохимическое по выделению плутония... В Великобритании накопили такое количество плутония, порядка 80 тонн, не знают, куда его девать. Что касается других стран, все страны тем или иным образом занимались разработками [ядерного оружия] в свое время, в пятидесятых-шестидесятых годах, созданием ядерного оружия», — отметил он.

По словам Кузнецова, речь идет о Норвегии, Швеции, странах бывшей Югославии и других.

«Так что все возможности у них есть для того, чтобы технологически воспользоваться наработками, допустим, французского ядерного оружия. У них 200 боеголовок в этом плане своих, есть свои атомные станции, есть свое радиохимическое производство», — пояснил физик.

8 апреля пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявило о том, что в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного ядерного потенциала.

Согласно заявлению ведомства, создание собственного потенциала производства ядерного оружия в Евросоюзе необходимо для сдерживания «мифической российской угрозы».

В СВР отметили, что подобными действиями руководство Евросоюза и ряда его ведущих стран в очередной раз «пробило дно собственного безумия и политической безответственности», продиктованных патологической русофобией.

