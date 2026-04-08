Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

В Кремле ответили на вопрос о темпах борьбы с VPN

DenPhotos/Shutterstock/FOTODOM

Заключение о темпах борьбы российских властей с VPN-сервисами должны давать специалисты. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Заключение должны давать специалисты. Мы как пользователи лишь можем констатировать перебои со связью и интернетом, работают нестабильно ресурсы, но наши службы занимаются нормализацией работы интернета», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, устраивают ли Кремль темпы борьбы властей с VPN-сервисами.

Минцифры в рамках борьбе с VPN предлагает операторам связи ввести дополнительную плату за использование международного трафика сверх определенного лимита — 15 ГБ в месяц.

Кроме того, обсуждается возможность ограничения функциональности цифровых платформ при использовании VPN. Речь может идти о частичном или полном ограничении доступа к их функциям для пользователей, подключенных через средства обхода блокировок.

Инициативу раскритиковали в Госдуме. Член комитета по гостроительству и законодательству Вячеслав Мархаев предложил переименовать Минцифры в «Министерство цифровой деградации», поскольку оно «душит связь и укрывает мошенников».

Ранее психологи сообщили о тревоге россиян из-за блокировок.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!