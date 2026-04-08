В Кремле ответили на вопрос о темпах борьбы с VPN

Песков о борьбе с VPN: наши службы занимаются нормализацией работы интернета

Заключение о темпах борьбы российских властей с VPN-сервисами должны давать специалисты. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Заключение должны давать специалисты. Мы как пользователи лишь можем констатировать перебои со связью и интернетом, работают нестабильно ресурсы, но наши службы занимаются нормализацией работы интернета», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, устраивают ли Кремль темпы борьбы властей с VPN-сервисами.

Минцифры в рамках борьбе с VPN предлагает операторам связи ввести дополнительную плату за использование международного трафика сверх определенного лимита — 15 ГБ в месяц.

Кроме того, обсуждается возможность ограничения функциональности цифровых платформ при использовании VPN. Речь может идти о частичном или полном ограничении доступа к их функциям для пользователей, подключенных через средства обхода блокировок.

Инициативу раскритиковали в Госдуме. Член комитета по гостроительству и законодательству Вячеслав Мархаев предложил переименовать Минцифры в «Министерство цифровой деградации», поскольку оно «душит связь и укрывает мошенников».

