Макака-сирота Панч увеличил трафик зоопарка Японии в несколько раз

Ясунага: благодаря макаке Панчу число посетителей зоопарка выросло в 4 раза
Благодаря макаке Панчу, мать которому заменила игрушка, число посетителей зооботанического парка города Итикава выросло почти в четыре раза. Об этом рассказал его глава Такаси Ясунага в беседе с РИА Новости.

«С февраля (когда были выложены первые видео с Панчем в соцсети Х — ред.) число посетителей очень возросло. Если в феврале прошлого года было 20 тысяч посетителей, то в этом году в феврале их стало уже 47 тысяч. В марте прошлого года к нам пришли 24 тысячи человек, а в этом году - 90 тысяч!», — сказал он.

История детеныша японского макака по кличке Панч, которого после отказа матери выходили сотрудники зоопарка города Итикава, получила широкое распространение в социальных сетях. Плюшевый орангутан, с которым детеныш не расстается, стал для него заменой матери. Взрослые обезьяны его третируют. По мнению ученых, причиной травли может быть отсутствие у Панча социальных навыков, которые макакам обычно прививают матери.

В середине марта стало известно, что Панч нашел себе подругу. Его все чаще замечали в компании другой обезьяны — самки по имени Момо-тян. На опубликованных в сети кадрах животные обнимаются, играют и проявляют взаимную привязанность, что вызвало волну умиления среди зрителей.

Ранее в Колумбии появился «новый Панч», которому игрушечный слон заменил мать.

 
