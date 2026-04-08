В Кремле прокомментировали публикацию стенограммы разговора Путина и Орбана

Песков: материал Bloomberg показывает Орбана как прагматичного политика
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал публикацию агентством Bloomberg якобы стенограммы разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, состоявшегося в октябре 2025 года.

По словам Пескова, в публикации нет ничего, что могло бы рассорить Россию и Венгрию.

»[Опубликованная] информация .... показывает Орбана с прагматичной и эффективной точки зрения. Он — эффективный политик и глава государства, который защищает интересы своей страны. <...> Я бы воспринял этот материал в поддержку Орбана», — поделился Песков.

Он добавил, что в Европе многие не хотели бы, чтобы Орбан вновь одержал победу на выборах, и поэтому полагают, что подобные публикации могут навредить. Однако в Кремле «трепетно относятся к разговорам на высшем уровне и не симпатизируют попыткам предать гласности такие разговоры».

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Орбан по-русски попрощался с президентом РФ Путиным во время их телефонного разговора.

При этом в агентстве не уточнили, какое именно слово Орбан использовал для прощания с российским лидером. Как известно, их в русском языке несколько.

Ранее Орбан рассказал Путину венгерскую сказку про спасшую льва мышь.

 
