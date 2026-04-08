Автозак с преступниками попал в жесткое ДТП в Москве

112: такси врезалось в автозак с двумя арестованными в Москве

В Москве 7 апреля такси врезалось в автозак, который вез двух арестованных. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, одной из пассажирок автозака оказалась 20-летняя девушка, которую арестовали в марте. Известно, что нарушительница пыталась нанести 59-летней женщине травмы, несовместимые с жизнью: девушка распылила перцовый баллончик и набросилась на пострадавшую с молотком. Ее остановили родственники потерпевшей и вызвали полицию. Выяснилось, что нарушительница действовала по указанию мошенников. В аварии она получила ушиб скулы.

Вторая пассажирка автозака – 48-летняя женщина, которую задержали за мошеннические действия. В момент ДТП она ударилась головой. Обеих арестованных госпитализировали. После оказания помощи их вернули полиции и этапировали в СИЗО.

