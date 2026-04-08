Вице-президент США рассказал об оптимизме по вопросу мира на Украине

Вэнс: США оптимистично настроены в отношении урегулирования конфликта на Украине

США оптимистично настроены в отношении урегулирования конфликта между Россией и Украиной, при этом Вашингтон разочарован позицией ряда стран и не видит от них заинтересованности. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает РИА Новости.

«Мы еще не достигли окончательного прогресса, но я настроен довольно оптимистично по этому поводу», — сказал он, выступая на мероприятии в Венгрии.

По его словам, позиции Москвы и Киева на переговорах постепенно сближаются.

Вэнс добавил, что Вашингтон считает российско-украинский конфликт самым тяжелым с точки зрения достижения мира.

Накануне вице-президент США в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что США не нравится украинский конфликт, и Вашингтон хочет, чтобы он прекратился.

По его мнению, решение можно найти через «устойчивую дипломатию».

6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры по урегулированию конфликта поставлены на паузу.

Ранее Украина через США передала России предложение об энергетическом перемирии.