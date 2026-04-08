Зеленский обратился к России

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале обратился к России на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке.

По его утверждению, Украина якобы всегда призывала к прекращению огня в конфликте с Россией. Глава государства заверил, что Киев также поддерживает «тишину» на Ближнем Востоке.

«Украина еще раз повторяет России: мы готовы отвечать зеркально, если россияне прекратят свои удары. Это очевидно для всех — что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей», — написал Зеленский.

До этого Владимир Зеленский заявил о готовности к «энергетическому перемирию» с Россией. Киев предлагает взаимно прекратить удары по объектам энергетики. По его словам, инициатива передана Москве через США. В России эту идею отвергли, назвав ее попыткой добиться паузы в боевых действиях.

Кроме того, 3 апреля Зеленский заявил, что Украина передала США запрос о Пасхальном прекращении огня, однако неизвестно, будет ли у американцев возможность направить его России.

Ранее глава МИД Украины призвал США «проявить решительность» против Москвы.