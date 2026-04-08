В России взлетели ставки по кредитным картам

Реальные ставки по кредитным картам в России достигли 50 % годовых. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

«Гендиректор ОКБ Михаил Алексин заявил, что условия по кредиткам не располагают к спросу: ставки достигают 50% годовых, а банки вынуждены сокращать сроки беспроцентного грейс-периода. Это приводит не только к удорожанию продукта для заемщиков, но и к ухудшению его потребительских свойств», — сказано в материале.

В пресс-службе Банка России, в свою очередь рассказали, что банки стремились повысить маржинальность кредитных карт, поскольку большая часть население использует их только в грейс-период. Так, по данным Центробанка, в конце прошлого год около 65% операций по кредиткам приходилось именно на льготный период.

Банк России на заседании 20 марта снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15% годовых. По прогнозам экономистов, ставки по вкладам быстро отреагируют на решение ЦБ и снизятся на 0,3-0,5 процентных пункта в ближайшие две-три недели. В то же время кредиты будут дешеветь медленнее, и заемщикам стоит рассчитывать на более-менее ощутимое снижение ставок лишь во второй половине 2026 года. Что будет с рублем и какое решение по ключевой ставке ЦБ может принять дальше — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Набиуллина рассказала о последствиях резкого снижения ключевой ставки.

 
